Сменить стандартный дизайн для uCoz

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Завершен14 заявок222 просмотра

Нужно сменить стандартный дизайн в системе uCoz

Есть вёрстка, есть исходники psd.

16 лет назад
sman
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Крайне положительный работник. Исполнительный, знает о системе Ucoz много. Один из тех случаев, когда не жалко было переплачивать за работу. Рекомендую.
Было приятно работать с Виктором. Четко поставлена задача, с оплатой никаких проблем

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад