Нужна отрисовка прототипа главной и 404 страниц. Выполнение работы согласно ТЗ
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Нужно нарисовать дизайн сайта. Тематика-почасовая и посуточная сдача квартир. Подробности при переписке. Напишите пожалуйста для начала примерную стоимость Вашей работы.
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