Нужен дизайн-проект сайта, интернет-магазина детских товаров

$200
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки298 просмотров
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Сайт готов, на базе Joomla. Хочется сделать его индивидуальным, узнаваемым, также необходима помощь в создании логотипа магазина и размещение его на сайте. Плюс редактирование по самому сайту, изменение некоторых данных.

По срокам быстро, нужно сделать за 5 дней, но качественно!

7 лет назад
asta_marina
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
7 лет назад
$200
5 дней
Все вовремя и качественно. Будем дальше сотрудничать.
Марина, замечательная заказчица и человек. Работаем и будем работать. Все замечательно!
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