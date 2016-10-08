Нужно освежить сайт центра по МРТ есть небольшой прототип и небольшое ТЗ Нужны страницы: главная *список врачей *карточка врача( с обсужденем и рейтингом) вопрос/ответ/отзывы - список вопрос/ответ/отзывы - карточка( с обсужденем и рейтингом) + дополнительно чтоб было место для услуг ( например есть ...
Нужен дизайн-проект сайта, интернет-магазина детских товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт готов, на базе Joomla. Хочется сделать его индивидуальным, узнаваемым, также необходима помощь в создании логотипа магазина и размещение его на сайте. Плюс редактирование по самому сайту, изменение некоторых данных.
По срокам быстро, нужно сделать за 5 дней, но качественно!
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