Нужен дизайн-проект сайта, интернет-магазина детских товаров

Сайт готов, на базе Joomla. Хочется сделать его индивидуальным, узнаваемым, также необходима помощь в создании логотипа магазина и размещение его на сайте. Плюс редактирование по самому сайту, изменение некоторых данных.

По срокам быстро, нужно сделать за 5 дней, но качественно!