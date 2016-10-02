Сайт МРТ центра

Нужно освежить сайт центра по МРТ

есть небольшой прототип и небольшое ТЗ

Нужны страницы:

главная

*список врачей

*карточка врача( с обсужденем и рейтингом)

вопрос/ответ/отзывы - список

вопрос/ответ/отзывы - карточка( с обсужденем и рейтингом) + дополнительно чтоб было место для услуг ( например есть вопрос пользователя, мы отвечаем - и даем список услуг, которые подходят к этому вопросу)

Описание оборудования - список

Оборудование карточка( разказ об нашем оборуовании - почему оно лучше других и тд)

Услуги список

Услуга карточка с ценами и отзывами( с обсужденем и рейтингом) + место для статей

Статья и новости (карточка и список) + дополнительно чтоб было место для услуг

Типовые страницы: Контакты, сертификаты, о центре, Партнеры и тд

Запись на МРТ

Обратный звонок

Личный кабинет( за основу bootstrap ) в котором будет возможность задать вопрос и получить ответ

Все должно быть для разных разрешений экрана + отдельная версия под небольшие устройства - типа iphone

приоритет - iOs устройства

(*) Тут нужно обсудить нужно ли это или нет, поэтому пока оставил

Внимание: !Мне нужно только дизайн сайта! - верстка/программирование и остальное все есть свое!

Стиль сайта - "Минимализм" - тоесть минимум графики

На разделы мы сделаем иконки, логотип я дам, и по сути все - никаких больших банеров и типа того не нужно

ПС:

Прошу не атакуйте меня сообщениями в личку - я сам выберу исполнителя!

Цена до 20 000 рублей