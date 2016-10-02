Сайт МРТ центра

Пример сайта, что примерно хотим по структуре главной: [url=http://www.krosmet.ru/]http://www.krosmet.ru[/url] . Тематика нашего сайта примерно такая же. Копипаст сайта-примера не нужен! Логотип уже есть, рисовать его не надо. Блоки по отзывам, курсам валют и металла, преимуществам,спецпредложениям, скачать прайс-лист, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно освежить сайт центра по МРТ
есть небольшой прототип и небольшое ТЗ
Нужны страницы:
главная
*список врачей
*карточка врача( с обсужденем и рейтингом)
вопрос/ответ/отзывы - список
вопрос/ответ/отзывы - карточка( с обсужденем и рейтингом) + дополнительно чтоб было место для услуг ( например есть вопрос пользователя, мы отвечаем - и даем список услуг, которые подходят к этому вопросу)
Описание оборудования - список
Оборудование карточка( разказ об нашем оборуовании - почему оно лучше других и тд)
Услуги список
Услуга карточка с ценами и отзывами( с обсужденем и рейтингом) + место для статей
Статья и новости (карточка и список) + дополнительно чтоб было место для услуг
Типовые страницы: Контакты, сертификаты, о центре, Партнеры и тд
Запись на МРТ
Обратный звонок
Личный кабинет( за основу bootstrap ) в котором будет возможность задать вопрос и получить ответ
Все должно быть для разных разрешений экрана + отдельная версия под небольшие устройства - типа iphone
приоритет - iOs устройства
(*) Тут нужно обсудить нужно ли это или нет, поэтому пока оставил
Внимание: !Мне нужно только дизайн сайта! - верстка/программирование и остальное все есть свое!
Стиль сайта - "Минимализм" - тоесть минимум графики
На разделы мы сделаем иконки, логотип я дам, и по сути все - никаких больших банеров и типа того не нужно
ПС:
Прошу не атакуйте меня сообщениями в личку - я сам выберу исполнителя!
Цена до 20 000 рублей
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