Добрый день,

мне нужен креативный веб дизайнер по созданию сайта по продажам пледов (возмоно и косметика). интерфейс должен быть не темных

цветов, приятный н располагающий к теплой покупке (пледы из

шерсти/кашемира). фото пледов большей частью будут из каталога (т.е.

надо из него вырезать), частично дам сами фото, которые надо будет

обработать.

Термин - ?

Цена - ?

до встречи,

Снежана