Нужен сайт по продажам пледов

Требуется сделать одностраничный сайт портфолио. Точное тз обговариваю с каждым индивидуально. Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате. Также прошу проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
мне нужен креативный веб дизайнер по созданию сайта по продажам пледов (возмоно и косметика). интерфейс должен быть не темных цветов, приятный н располагающий к теплой покупке (пледы из шерсти/кашемира). фото пледов большей частью будут из каталога (т.е. надо из него вырезать), частично дам сами фото, которые надо будет обработать.
Термин - ?
Цена - ?
до встречи,
Снежана
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