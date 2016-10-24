Дизайн сайта "Пластиковые окна"

Добрый день

Нужно нарисовать сайт по следующему прототипу https://ninjamock.com/s/6THRF

Версия на утверждении, может изменяться в ближайшие пару дней, при просмотре прощу обращать внимание на комментарии. В рамках разработки потребуется:

- нарисовать версию для ПК

- нарисовать красивый фон и иллюстрации многоквартирного дома и коттеджа на главной странице

- нарисовать версию для мобильных устройств (телефоны и планшеты)

- нарисовать ряд дополнительных страниц

В ответе, помимо ссылки на портфолио, указывайте примерную стоимость работы по каждому из четырех пунктов, в последнем указать цену за одну страницу. Все заявки строго в проект. Спасибо.