Вики-разметка ВКонтакте

Нужно освежить сайт центра по МРТ есть небольшой прототип и небольшое ТЗ Нужны страницы: главная *список врачей *карточка врача( с обсужденем и рейтингом) вопрос/ответ/отзывы - список вопрос/ответ/отзывы - карточка( с обсужденем и рейтингом) + дополнительно чтоб было место для услуг ( например есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать и установить на страницу Вики-разметку ВКонтакте.
Для группы: https://vk.com/avtogalaktika36
Прошу отдельно указать цену за дизайн и за установку на страницу группы.
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