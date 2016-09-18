asta_marina

Марина asta_marina

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо сделать программы для сайта ИМ Joomla

    Сайт на базе Joomla 3 интернет-магазин детских вещей. Необходимо разработать 2 программы: 1) Программа для накопительной скидки. При покупке товаров определенный % от суммы переходит в баллы, которыми клиент может оплачивать последующие покупки ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта товаром

    Добрый день. Сайт готов, он на базе Joomla 3. Но совершенно пустой. Тематика -детская одежда.  Необходимо создать карточки товаров (фото+описание). Никакого каталога нет, предоставляю папку с фото. Необходимо преобразовать в нужный размер, распределить по ...

    Joomla
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайн-проект сайта, интернет-магазина детских товаров

    $200

    Сайт готов, на базе Joomla. Хочется сделать его индивидуальным, узнаваемым, также необходима помощь в создании логотипа магазина и размещение его на сайте. Плюс редактирование по самому сайту, изменение некоторых данных. По срокам быстро, нужно ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать дизайн интернет-магазина и претворить идею в жизнь

    Необходимо создать сайт интернет-магазина по продаже детских вещей из Америки. Самым важным является доступный к пониманию удобный интерфейс и яркий, запоминающийся дизайн. Вот сайт основного конкурента на рынке http://carters36.ru по начинке нужно примерно то же ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нужен дизайн-проект сайта, интернет-магазина детских товаров
Joomla
Марина, замечательная заказчица и человек. Работаем и будем работать. Все замечательно!
Все вовремя и качественно. Будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$300
9 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн интернет-магазина и претворить идею в жизнь
Рекомендую Марину как честного и порядочного заказчика. Спасибо за интересный проект. Работаем дальше.
Работа сделана качественно. В оговоренные сроки. Претензий нет. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв