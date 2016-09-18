asta_marina

Сайт на базе Joomla 3 интернет-магазин детских вещей. Необходимо разработать 2 программы: 1) Программа для накопительной скидки. При покупке товаров определенный % от суммы переходит в баллы, которыми клиент может оплачивать последующие покупки ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Сайт готов, он на базе Joomla 3. Но совершенно пустой. Тематика -детская одежда. Необходимо создать карточки товаров (фото+описание). Никакого каталога нет, предоставляю папку с фото. Необходимо преобразовать в нужный размер, распределить по ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Сайт готов, на базе Joomla. Хочется сделать его индивидуальным, узнаваемым, также необходима помощь в создании логотипа магазина и размещение его на сайте. Плюс редактирование по самому сайту, изменение некоторых данных. По срокам быстро, нужно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать сайт интернет-магазина по продаже детских вещей из Америки. Самым важным является доступный к пониманию удобный интерфейс и яркий, запоминающийся дизайн. Вот сайт основного конкурента на рынке http://carters36.ru по начинке нужно примерно то же ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад