Нужен новый дизайн для доски объявлений

Требуется новый дизайн для доски объявлений, так как старый смотрится не современно.

Примеры сайтов на таком же скрипте доски объявлений:

http://www.tolkay.com.ua

http://dob29.ru

Некоторые элементы нужно оставить как и есть:

- Можно обновить лого

- Оставить слайдер

- Распорядок блоков можно изменить (но сами блоки должны так и остаться)

Так же интересует верстка дизайна.

Предлагать примерный цены и сроки. Остальные детали обсудим потом.

Ссылка на мой сайт в документе.