Нужна отрисовка прототипа главной и 404 страниц

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна отрисовка прототипа главной и 404 страниц. Выполнение работы согласно ТЗ

7 лет назад
Aigerim_d
29 летКазахстан
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Вики-разметка ВКонтакте

    Требуется нарисовать и установить на страницу Вики-разметку ВКонтакте. Для группы: https://vk.com/avtogalaktika36 Прошу отдельно указать цену за дизайн и за установку на страницу группы.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта (строительная тематика).

    Нужен дизайн сайта "средства индивидуальной защиты". Страницы: 1) главная 2) о нас 3) продукция - страница подробного описания продукции 4) услуги - страница подробного описания продукции 5) оплата и доставка 6) контакты Во вложении готовый прототип, который возможно немного измениться, это уже будет обсуждаться ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн-проект сайта, интернет-магазина детских товаров

    $200

    Сайт готов, на базе Joomla. Хочется сделать его индивидуальным, узнаваемым, также необходима помощь в создании логотипа магазина и размещение его на сайте. Плюс редактирование по самому сайту, изменение некоторых данных. По срокам быстро, нужно сделать за ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен новый дизайн для доски объявлений

    Требуется новый дизайн для доски объявлений, так как старый смотрится не современно. Примеры сайтов на таком же скрипте доски объявлений: http://www.tolkay.com.ua http://dob29.ru Некоторые элементы нужно оставить как и есть: - Можно обновить лого - Оставить слайдер - Распорядок блоков можно изменить (но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта "Пластиковые окна"

    Добрый день Нужно нарисовать сайт по следующему прототипу [url=https://ninjamock.com/s/6THRF]https://ninjamock.com/s/6THRF[/url] Версия на утверждении, может изменяться в ближайшие пару дней, при просмотре прощу обращать внимание на комментарии. В рамках разработки потребуется: - нарисовать версию для ПК - нарисовать красивый фон и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад