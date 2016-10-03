Нужна отрисовка прототипа главной и 404 страниц

Требуется новый дизайн для доски объявлений, так как старый смотрится не современно. Примеры сайтов на таком же скрипте доски объявлений: http://www.tolkay.com.ua http://dob29.ru Некоторые элементы нужно оставить как и есть: - Можно обновить лого - Оставить слайдер - Распорядок блоков можно изменить (но ...