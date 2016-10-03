Дизайн сайта (строительная тематика).

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки322 просмотра
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Нужен дизайн сайта "средства индивидуальной защиты". Страницы:

1) главная

2) о нас

3) продукция

- страница подробного описания продукции

4) услуги

- страница подробного описания продукции

5) оплата и доставка

6) контакты

Во вложении готовый прототип, который возможно немного измениться, это уже будет обсуждаться с выбранным исполнителем.

Сайт должен быть нарисован по сетке будстрапа. 

От вас нужны ссылки на примеры работы желательно строительной тематики или любые другие если таковых нет, (предпочтительно сайты а не лендинги), сроки и бюджет.  ТЗ готовое есть, вышлю выбранному исполнителю.

Нравится дизайн вот этого шаблона по цветам и стилю http://educationwp.thimpress.com/

На заготовки не отвечаю.  Студии лесом, не тратьте своё и моё время.  Ищу дизайнера фрилансера.

Жду ваших предложений.

Дизайн сайта
7 лет назад
dmitriy_flr
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад