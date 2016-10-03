Дизайн сайта (строительная тематика).

Требуется нарисовать и установить на страницу Вики-разметку ВКонтакте. Для группы: https://vk.com/avtogalaktika36 Прошу отдельно указать цену за дизайн и за установку на страницу группы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта "средства индивидуальной защиты". Страницы:
1) главная
2) о нас
3) продукция
- страница подробного описания продукции
4) услуги
- страница подробного описания продукции
5) оплата и доставка
6) контакты
Во вложении готовый прототип, который возможно немного измениться, это уже будет обсуждаться с выбранным исполнителем.
Сайт должен быть нарисован по сетке будстрапа.
От вас нужны ссылки на примеры работы желательно строительной тематики или любые другие если таковых нет, (предпочтительно сайты а не лендинги), сроки и бюджет. ТЗ готовое есть, вышлю выбранному исполнителю.
Нравится дизайн вот этого шаблона по цветам и стилю http://educationwp.thimpress.com/
На заготовки не отвечаю. Студии лесом, не тратьте своё и моё время. Ищу дизайнера фрилансера.
Жду ваших предложений.
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