Дизайн сайта (строительная тематика).

Нужен дизайн сайта "средства индивидуальной защиты". Страницы:

1) главная

2) о нас

3) продукция

- страница подробного описания продукции

4) услуги

- страница подробного описания продукции

5) оплата и доставка

6) контакты

Во вложении готовый прототип, который возможно немного измениться, это уже будет обсуждаться с выбранным исполнителем.

Сайт должен быть нарисован по сетке будстрапа.

От вас нужны ссылки на примеры работы желательно строительной тематики или любые другие если таковых нет, (предпочтительно сайты а не лендинги), сроки и бюджет. ТЗ готовое есть, вышлю выбранному исполнителю.

Нравится дизайн вот этого шаблона по цветам и стилю http://educationwp.thimpress.com/

На заготовки не отвечаю. Студии лесом, не тратьте своё и моё время. Ищу дизайнера фрилансера.

Жду ваших предложений.