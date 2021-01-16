Дизайн сайта о фитнес-браслетах

Простецкий дизигн для твич канала. Главная задачка, это дизигн связанный с красной пандой, вот. :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект такого формата https://topfitnesbraslet.ru/ Хочется сделать более крутую реализацию
По структуре карточек устройств хочется что-то вроде:
https://sintetiki.net/phones/xiaomi-mi-11/
https://www.kimovil.com/ru/where-to-buy-xiaomi-poco-x3
https://versus.com/ru/apple-watch-series-6
По структуре рейтингов:
https://enotznaet.ru/luchshie-smartfony-xiaomi/
https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-smartfony-xiaomi.html
Структура обзоров:
https://topfitnesbraslet.ru/obzory/honor-band-6
https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-band-5-review-1147866/
https://www.techradar.com/reviews/xiaomi-mi-smart-band-5
От вас стоимость проекта в рублях и ссылки на 3 лучшие работы
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