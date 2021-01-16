Дизайн сайта о фитнес-браслетах

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки750 просмотров
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Проект такого формата https://topfitnesbraslet.ru/ Хочется сделать более крутую реализацию

По структуре карточек устройств хочется что-то вроде:

https://sintetiki.net/phones/xiaomi-mi-11/

https://www.kimovil.com/ru/where-to-buy-xiaomi-poco-x3

https://versus.com/ru/apple-watch-series-6

По структуре рейтингов: 

https://enotznaet.ru/luchshie-smartfony-xiaomi/

https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-smartfony-xiaomi.html

Структура обзоров:

https://topfitnesbraslet.ru/obzory/honor-band-6

https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-band-5-review-1147866/

https://www.techradar.com/reviews/xiaomi-mi-smart-band-5

От вас стоимость проекта в рублях и ссылки на 3 лучшие работы

Дизайн сайта
3 года назад
vennick
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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