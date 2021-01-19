Дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок262 просмотра
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Здравствуйте! 

Нужен простой дизайн по теме юр. услуг. Можно просто переработать базовый шаблон адаптировав его под нашу тематику.

Срок - до 7 дней.

Дизайн сайта
3 года назад
zosimov
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$50
7 дней
Андрей быстро понял концепцию заказа и с первого раза предложил удачный вариант дизайна. Всегда был на связи, оперативно вносил правки, предлагал свои решения. Сдал финальный вариант раньше оговоренных сроков. Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Все прошло отлично. Быстрая коммуникация, чётко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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