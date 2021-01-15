Разработка дизайна главной страницы

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок102 просмотра
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Андрей, здравствуйте! 

Прошу рассмотреть возможность создания дизайна сайта для нашей компании.

Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Текущий сайт – genum.ru

Хотим его обновить.

Интересует примерная стоимость, сроки, а также порядок работы – что нужно от нас. 

На данный момент стоит задача разработать главную страницу.

Список требований:

- с эффектами (paralax), но без перегруза

- контент фиксированный по центру, фон растягивающийся

- основной фон белый, с использованием нашего фирменного стиля в элементах (много красного как на текущей версии не нужно)

- крупно

- дизайн макет желательно в фигме, но не обязательно

Примеры сайтов:

www.telerik.com/ – нравится

data-platform.ru/ – НЕ нравится (конкурент, должно быть на голову лучше)

Блоки для главной страницы:

- меню с закрепом

- миссия компании (коротко) + фоновая картинка [первый экран]

- точки посадки клиентов (основные продукты компании и услуги) [первый экран]

пример www.telerik.com/

- преимущества

- технологии

- клиенты (проекты)

- отзывы

- подвал

Порядок не обаятельно именно такой.

3 года назад
guest_16107026787601
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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