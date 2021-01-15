Разработка дизайна главной страницы

Прикрепляю файл. https://www.behance.net/gallery/110620211/landing-page?tracking_source=search_projects_recommended%7Cleading%20page вот проект который понравился http://www.planetatalantov.ru/internet-konkurs/ вот сайт с которого брали структура, сам сайт не плохой но можно лучше, ярче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Андрей, здравствуйте!
Прошу рассмотреть возможность создания дизайна сайта для нашей компании.
Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Текущий сайт – genum.ru
Хотим его обновить.
Интересует примерная стоимость, сроки, а также порядок работы – что нужно от нас.
На данный момент стоит задача разработать главную страницу.
Список требований:
- с эффектами (paralax), но без перегруза
- контент фиксированный по центру, фон растягивающийся
- основной фон белый, с использованием нашего фирменного стиля в элементах (много красного как на текущей версии не нужно)
- крупно
- дизайн макет желательно в фигме, но не обязательно
Примеры сайтов:
www.telerik.com/ – нравится
data-platform.ru/ – НЕ нравится (конкурент, должно быть на голову лучше)
Блоки для главной страницы:
- меню с закрепом
- миссия компании (коротко) + фоновая картинка [первый экран]
- точки посадки клиентов (основные продукты компании и услуги) [первый экран]
пример www.telerik.com/
- преимущества
- технологии
- клиенты (проекты)
- отзывы
- подвал
Порядок не обаятельно именно такой.
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