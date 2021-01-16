Дизайн для Twitch

Нужен продающий дизайн лендинга онлайн марафона, в личной переписке скину примеры, в каком стиле нужен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простецкий дизигн для твич канала.
Главная задачка, это дизигн связанный с красной пандой, вот. :)
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