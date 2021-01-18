Макеты сделанные для портфолио

Всем доброго времени суток! Требуется только дизайн лендинга, без верстки Тема: "3х дневный бесплатный марафон по HTML/CSS" (прогрев для платного курса) Цель: Участие в бесплатном марафоне Версии: десктоп и мобильная Лендинг будет состоять всего из 3 блоков: главная, чему научатся, ...
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Всем привет. Я начинающий верстальщик, нужны макеты для портфолио. Так как в интернете нет путевых макетов. Жду от веб-дизайнеров свои макеты желательно самые лучше. С меня отзыв.
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