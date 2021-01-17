Дизайн лендинга на английском языке

$40
Дизайн сайтовЗавершен27 заявок450 просмотров
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Всем доброго времени суток!

Требуется только дизайн лендинга, без верстки

Тема: "3х дневный бесплатный марафон по HTML/CSS" (прогрев для платного курса)

Цель: Участие в бесплатном марафоне

Версии: десктоп и мобильная

Лендинг будет состоять всего из 3 блоков: главная, чему научатся, план занятий

ВАЖНО: лендинг должен быть на английском языке, текст у нас есть, но дизайнер должен владеть языком для понимания, что он делает

По дизайну: современный и минималистичный 

Предпочтение Figma

Сроки очень сжаты, хотелось бы уложиться в 2-3 дня, поэтому нужен человек, который сейчас полностью свободен

Дизайн лендинга
3 года назад
pavelmitrosin
Павел 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
awwsup
Алина 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$40
3 дня
Рекомендую Алину, как прекрасного исполнителя. Все было сделано именно так, как представлял себе заказчик, отдельное спасибо за оперативность!
Спасибо за проект) Отличная коммуникация и моментальная оплата
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