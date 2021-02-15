Сделать дизайн корпоративного сайта

Стиль минимализм, просто и аккуратно, светлый и стильный сайт с акцентами на кнопках.

Количество страниц: 12

Главная (примерно 3 экрана)

каталог товаров

Карточка товара

Каталог домов

Карточка дома

Общая страница блога (где несколько превью записей)

Отдельная страница блога

Фотогаллерея

О компании

сертификаты

Контакты

Страница оформления заказа (без оплаты)

Дополнительно: Хеадер, футер, попапы 2-3 штуки.

Есть прототипы на каждую страницу (прототипы нарисованы на основании

страниц существующих сайтов, можно найти прям образцы как выглядит и

какой функционал), есть пример сайта который нравится (в плане стиля)