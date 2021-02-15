Сделать дизайн корпоративного сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стиль минимализм, просто и аккуратно, светлый и стильный сайт с акцентами на кнопках.

Количество страниц: 12

Главная (примерно 3 экрана)

каталог товаров

Карточка товара

Каталог домов

Карточка дома

Общая страница блога (где несколько превью записей)

Отдельная страница блога

Фотогаллерея

О компании

сертификаты

Контакты

Страница оформления заказа (без оплаты)

Дополнительно: Хеадер, футер, попапы 2-3 штуки.

Есть прототипы на каждую страницу (прототипы нарисованы на основании

страниц существующих сайтов, можно найти прям образцы как выглядит и

какой функционал), есть пример сайта который нравится (в плане стиля)

3 года назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$150
23 дня
Все хорошо, был на связи, с внесением правок проблем не возникло. Спасибо!
Всё супер, продолжаем сотрудничество!
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