Требуется по готовому ТЗ переосмыслить дизайн существующего сайта по продаже украшений. Мы создаем вещи с историей. На данный момент есть партия серебряных кулонов, которая побывала на вершине Эльбруса. Каждый кулон был отснят на вершине, где видно ...
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Необходим дизайн страницы "О компании"
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