Дизайн страницы "О компании"

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка75 просмотров
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Необходим дизайн страницы "О компании"

2 года назад
volchara61reg
Вячеслав 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$100
1 день
Все хорошо сделано как и всегда! Спасибо! Рекомендую данного дизайнера)
спасибо за постоянные интересные задачи! ☀️