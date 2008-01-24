Дизайн + весртка для нового автомобильного сайта

Требуется создать c нуля не тяжелый дизайн 800x600 с html-версткой для нового проекта - "Купля/продажа авто".

"Купля/продажа авто" - это специализированный автомобильный сайт,

содержащий предложения о покупке и продаже как новых, так и б/у авто.

Приветствуются и в первую очередь рассматриваются предложения

с "видением" нового проекта, то есть предложения, содержащие:

- ссылки на существующие сайты/материалы, как бы это могло выглядеть;

- схематичный дизайн для нового проекта.

Так же привествуются исполнители, имеющие опыт в создании подобных проектов.

Нужно в общей сложности сверстать 3 страницы:

1. главная

2. страница с информацией о продаже/покупке конкретного автомобиля

3. страница поиска по предложениям о купле-продаже авто.

Просьба указывать примерный срок исполнения работы.

Внимательно рассмотрим все предложения.