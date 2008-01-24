Дизайн с версткой нового сайта - "Справочник фирм"

$300
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок245 просмотров
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Требуется не тяжелый дизайн 800x600 с html-версткой c нуля для нового проекта - "Справочник фирм".

"Справочник фирм" - это желтые страницы различных организаций,

с указанием их видов деятельности, адресов, координат, местоположения на карте.

Так же предполагается, что "Справочник фирм" будет содержать

прайс-листы данных фирм, чтобы все желающие могли найти и ознакомиться

с ценами на товары и услуги данных организаций.

Приветствуются и в первую очередь рассматриваются предложения

с "видением" нового проекта, то есть предложения, содержащие:

- ссылки на существующие сайты/материалы, как бы это могло выглядеть;

- схематичный дизайн для нового проекта.

Так же привествуются исполнители, имеющие опыт в создании подобных проектов.

Нужно в общей сложности сверстать 3 страницы:

1. главная

2. страница с информацией о конкретной фирме

3. страница поиска по прайс-листам фирм

Просьба указывать примерный срок исполнения работы.

Внимательно рассмотрим все предложения.

16 лет назад
1000dosok
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Za--To
Борис 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$300
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко и ясно поставленное задание, оплата произведена в срок, всегда на связи. Приятно работать с этим заказчиком, очень порядочный человек.
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