Дизайн Web сервиса

Приветствую! Нужно отрисовать дизайн для интернет-магазина, который занимается продажей медицинских изделий. Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать. Требуется отрисовать следующие страницы: главная категория карточка товара корзина личный кабинет категория со статьями И по мелочи - всплывающие формы регистрации, ...