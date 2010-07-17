Доделать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок411 просмотров

В общем есть шапка ) нужно доделать дизайн отталкиваясь от нее ... т.е. доделать пункты меню расположенные под шапкой ... а их будет 3 + еще кое-что по мелочи...

16 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

poprokin
Username 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$45
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, чётко ставит задачу, давая волю своей фантазии. Умеет грамотно излагаль свои мысли, только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

poprokin
Username 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шапка для сайта

    Нужно переделать и шапку для сайта. Тематика - магазин каталок строительного оборудования Желательно сделать до завтра. Предоставлю макет сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн салона красоты

    Разработка дизайна, салона красоты. Лого + слоган «подчеркни свою индивидуальность» Общая концепция: Стилистика, приближенная к хай-тек. Размеры как у сайта http://twigy.ru/index2.php. или http://oblakastudio.ru/ Никаких вензелей и гламура. ...

    JoomlaPHP
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для образовательного учреждения

    $250

    Дизайн Сайта для образовательного учреждения Требуется создать дизайн сайта для университета. Необходимо освежить сайт. Сделать более удобную навигацию. • Текущий сайт находиться по адресу: http://www.bgsha.ru. • Новый дизайн Новый ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт для косметического салона

    Для старта хотелось бы найти исполнителя для несложного сайта косметического салона. 5-7 страниц, приятный дизайн, фирменные цвета есть. Бюджет не более 200$

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочный редизайн сайта.

    $250

    Требуется срочно произвести редизайн сайта www.parquet-hall.ru. Условия редизайна: Требование: наличие 5 основных пунктов меню (они есть на сайте) + места для уведомления о действующих акциях (в случае отсутствия таковой, заполнять ...

    HTML
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой недорогой дизайн

    Нужно 10 простых дизайнов 1-ой страницы в стиле wordpress по теме обувь, шопинг.Структура стандарная:шапка, две или три колонки, подвал. Как пример http://www.ezwpthemes.com/shopping-themes.html Желательно с версткой html/css.

    CSSHTMLWordPress
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад