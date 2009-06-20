Здравствуйте. Требуется выполнить дизайн для развлекательного сайта. Развлечения там будут не обычные, интересные научные опыты. Особых пожеланий по дизайну нет, будем смотреть на красоту ваших макетов. Так что полная свобода мыслей. Название сайта ...
Сайт для косметического салона
Для старта хотелось бы найти исполнителя для несложного сайта косметического салона. 5-7 страниц, приятный дизайн, фирменные цвета есть. Бюджет не более 200$
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