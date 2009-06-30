Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен121 заявка961 просмотр

Нужен дизайн сайта для интернет-магазина элитного китайского чая.

16 лет назад
parfumer
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$250
5 дней
Отличный дизайнер. Сделала все очень красиво, стильно. Работать с ней очень понравилось! Не пожалели о выборе дизайнера. Будем обращаться еще. Спасибо!
Получилась одна из самых красивых работ в моем портфолио. Эффективное сотрудничество, профессионализм заказчика - вот, что ведет к успешному завершению работы над проектом.

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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