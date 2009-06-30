Здраствуйте, нужно минимально изменить дизайн сайта на Юкоз, т.е цветовую гамму и еще по мелочам. Нужно сделать все по минимуму, так что бы поисковые системы перестали воспринимать шаблон как стандартный. Чем скорее и ...