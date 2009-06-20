Подправить css

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Завершен15 заявок274 просмотра

http://www.ex-game.org/new_dis/

Нужно подправить немного css, для ровного отображения.

CSS
16 лет назад
Woody
Илья 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Внёс своё предложение, и всё сделал на отлично!!!

Заявки фрилансеров

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад