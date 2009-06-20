Дизайн сайта alpharia.ru под "ключ".
Подправить css
http://www.ex-game.org/new_dis/
Нужно подправить немного css, для ровного отображения.
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