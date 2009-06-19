Дизайн сайта каталога фирм

Необходимо нарисовать дизайн каталога фирм с их подробным описанием:

Я первый раз пользуюсь сервисом weblancer.net, поэтому мало разбираюсь, что от меня требуется.

От вас опыт работы по подобному проекту (каталог фирм + подробная визитная карточка) и стоимость работы.