Срочный редизайн сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки434 просмотра

Требуется срочно произвести редизайн сайта www.parquet-hall.ru.

Условия редизайна:

Требование: наличие 5 основных пунктов меню (они есть на сайте) + места для уведомления о действующих акциях (в случае отсутствия таковой, заполнять пустое место дизайном, но чтобы красиво было)+ дизайн должен быть резиновый (для всех разрешений). При разработке даем полную волю, но сделать дизайн лучше прежнего.

Условие выполнения:

К 12.00-14.00 часам по московскому времени передать первый набросок, к 19.00 передать для утверждения и указания недостатков JPG изображение.

Будет замечательно:

Если Вы умеете сами верстать html, то это будет большим плюсом. В таком случае укажите цену вашей верстки.

Укажите свои цены на данные сроки и контактные данные (прежде посмотрите сам сайт).

HTML
16 лет назад
marina_plyazhnik
Марина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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