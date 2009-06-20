Срочный редизайн сайта.

Требуется срочно произвести редизайн сайта www.parquet-hall.ru.

Условия редизайна:

Требование: наличие 5 основных пунктов меню (они есть на сайте) + места для уведомления о действующих акциях (в случае отсутствия таковой, заполнять пустое место дизайном, но чтобы красиво было)+ дизайн должен быть резиновый (для всех разрешений). При разработке даем полную волю, но сделать дизайн лучше прежнего.

Условие выполнения:

К 12.00-14.00 часам по московскому времени передать первый набросок, к 19.00 передать для утверждения и указания недостатков JPG изображение.

Будет замечательно:

Если Вы умеете сами верстать html, то это будет большим плюсом. В таком случае укажите цену вашей верстки.

Укажите свои цены на данные сроки и контактные данные (прежде посмотрите сам сайт).