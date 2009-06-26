Поправить верстку + дорисовать часть элементов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки241 просмотр

Работа для дизайнера с хорошим знанием верстки...

1. Продумать как вписать баннер на главной... (по бокам фоновый цвет и смотреться должно с вип пользователями....)

ПСД есть! Прописать в ксс...

Время работы около 1-2 часов...

2. Проверить высоту столбцов, выровнять, дать запас для текста и элементов... - 10-15 минут

3. Дорисовать внешний вид для банеров (либо фоновый рисунок, либо по бокам элементы в стиле новости (кругляшки цветы) или чтото пожеще...) около 1 часа...

4. При увеличении шрифта в Лисе или эксплорере на 125% рвет текст на шапке... минут 10-15

5. Проверить и исправить и обосновать ошибки и недочеты...

ксс индексной страницы на 1. Кроссбраузерность, на быстроту загружения, на правильность оформления и т.д.

приблизительно 1 час работы...

Итого полноценных 4,5 часа работы и соответственно справедливое вознаграждение от 30 у.е....

Обязательно работа в онлайн, обязательно скайп...

без понтов и закидонов, опыт работы д.б....

Ссылку в приват...

16 лет назад
lolik80
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zerohold
Дмитрий 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$30
1 день
Все отлично! Грамотно подошел к поставленной задаче. Выполнил ее оперативно и качественно. Проконсультировал. Приятно иметь дело. Рекоммендую.
Все супер. Очень ответственный человек. Приятно работать с такими людьми, которые четко знают, что хотят.

Заявки фрилансеров

Zerohold
Дмитрий 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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