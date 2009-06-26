Здравствуйте. Требуется выполнить дизайн для развлекательного сайта. Развлечения там будут не обычные, интересные научные опыты. Особых пожеланий по дизайну нет, будем смотреть на красоту ваших макетов. Так что полная свобода мыслей. Название сайта ...
Поправить верстку + дорисовать часть элементов
Работа для дизайнера с хорошим знанием верстки...
1. Продумать как вписать баннер на главной... (по бокам фоновый цвет и смотреться должно с вип пользователями....)
ПСД есть! Прописать в ксс...
Время работы около 1-2 часов...
2. Проверить высоту столбцов, выровнять, дать запас для текста и элементов... - 10-15 минут
3. Дорисовать внешний вид для банеров (либо фоновый рисунок, либо по бокам элементы в стиле новости (кругляшки цветы) или чтото пожеще...) около 1 часа...
4. При увеличении шрифта в Лисе или эксплорере на 125% рвет текст на шапке... минут 10-15
5. Проверить и исправить и обосновать ошибки и недочеты...
ксс индексной страницы на 1. Кроссбраузерность, на быстроту загружения, на правильность оформления и т.д.
приблизительно 1 час работы...
Итого полноценных 4,5 часа работы и соответственно справедливое вознаграждение от 30 у.е....
Обязательно работа в онлайн, обязательно скайп...
без понтов и закидонов, опыт работы д.б....
Ссылку в приват...
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