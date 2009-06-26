Поправить верстку + дорисовать часть элементов

Работа для дизайнера с хорошим знанием верстки...

1. Продумать как вписать баннер на главной... (по бокам фоновый цвет и смотреться должно с вип пользователями....)

ПСД есть! Прописать в ксс...

Время работы около 1-2 часов...

2. Проверить высоту столбцов, выровнять, дать запас для текста и элементов... - 10-15 минут

3. Дорисовать внешний вид для банеров (либо фоновый рисунок, либо по бокам элементы в стиле новости (кругляшки цветы) или чтото пожеще...) около 1 часа...

4. При увеличении шрифта в Лисе или эксплорере на 125% рвет текст на шапке... минут 10-15

5. Проверить и исправить и обосновать ошибки и недочеты...

ксс индексной страницы на 1. Кроссбраузерность, на быстроту загружения, на правильность оформления и т.д.

приблизительно 1 час работы...

Итого полноценных 4,5 часа работы и соответственно справедливое вознаграждение от 30 у.е....

Обязательно работа в онлайн, обязательно скайп...

без понтов и закидонов, опыт работы д.б....

Ссылку в приват...