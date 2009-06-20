Дизайн + установка шаблона для Joomla 1.5.7

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок563 просмотра

Ищем творческого дизайнера с ясным взглядом на жизнь и умеющего ей наслаждаться. Для ре-дизайна готового сайта на Joomla.

Зашоренных, с портфолио, набитыми однообразными шаблонами "на продажу" просьба нас не беспокоить. Особенно тех, у кого талант не включается без ТЗ.

Все обсуждение дизайна и правки сайта, а также оплаты, ТОЛЬКО голосом по скайпу.

За этим заказом последуют другие, в том случае, если нас удовлетворит выполненное действие.

Joomla
16 лет назад
GOD_HOME
Алексей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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