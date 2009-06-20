Дизайн + установка шаблона для Joomla 1.5.7

Ищем творческого дизайнера с ясным взглядом на жизнь и умеющего ей наслаждаться. Для ре-дизайна готового сайта на Joomla.

Зашоренных, с портфолио, набитыми однообразными шаблонами "на продажу" просьба нас не беспокоить. Особенно тех, у кого талант не включается без ТЗ.

Все обсуждение дизайна и правки сайта, а также оплаты, ТОЛЬКО голосом по скайпу.

За этим заказом последуют другие, в том случае, если нас удовлетворит выполненное действие.