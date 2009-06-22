Шапка для сайта

Ищем творческого дизайнера с ясным взглядом на жизнь и умеющего ей наслаждаться. Для ре-дизайна готового сайта на Joomla. Зашоренных, с портфолио, набитыми однообразными шаблонами "на продажу" просьба нас не беспокоить. Особенно ...