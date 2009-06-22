Шапка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка396 просмотров

Нужно переделать и шапку для сайта.

Тематика - магазин каталок строительного оборудования

Желательно сделать до завтра.

Предоставлю макет сайта.

16 лет назад
Strannik-XXX
Руслан 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Спасибо за разработку шапки для сайта, коллаж подобрали нормальный, нехватает немного профессионализма, на для быстрой работы и заглушки на сайт подойдет без проблем. Оптимальное соотношение цены и качества.
Отличный заказчик. Чётко поставленное задание, своевременная оплата. Было приятно иметь с Русланом!

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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