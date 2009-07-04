Создать тему для WordPress на основе дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок371 просмотр

Есть сайт - www.alconost.com.

На сайте скоро открывается блог компании.

Требуется изготовить тему для движка wordpress в стиле основного сайта.

Что есть:

- сам сайт

- исходники дизайна сайта в PSD (старые, были переделки)

- стили CSS сайта

Требования к теме:

- за основу следует взять тему http://www.ndesign-studio.com/resources/wp-themes/glossyblue/ - хочется, чтобы тема была по структуре и функционалу такой как glossyblue, но по внешнему виду - как сайт alconost.com

CSSWordPress
16 лет назад
Alconost
Кирилл 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Centurion2
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$70
1 день
Работа выполнена хорошо. Оригинальный сайт: http://www.alconost.com Блог в стиле сайта на движке wordpress (результат работы): http://blog.alconost.com
Отличный заказчик. Четкое изложение мыслей и требований привели к качественной работе.

Заявки фрилансеров

Centurion2
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн + установка шаблона для Joomla 1.5.7

    $250

    Ищем творческого дизайнера с ясным взглядом на жизнь и умеющего ей наслаждаться. Для ре-дизайна готового сайта на Joomla. Зашоренных, с портфолио, набитыми однообразными шаблонами "на продажу" просьба нас не беспокоить. Особенно ...

    Joomla
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для образовательного учреждения

    $250

    Дизайн Сайта для образовательного учреждения Требуется создать дизайн сайта для университета. Необходимо освежить сайт. Сделать более удобную навигацию. • Текущий сайт находиться по адресу: http://www.bgsha.ru. • Новый дизайн Новый ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт для косметического салона

    Для старта хотелось бы найти исполнителя для несложного сайта косметического салона. 5-7 страниц, приятный дизайн, фирменные цвета есть. Бюджет не более 200$

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочный редизайн сайта.

    $250

    Требуется срочно произвести редизайн сайта www.parquet-hall.ru. Условия редизайна: Требование: наличие 5 основных пунктов меню (они есть на сайте) + места для уведомления о действующих акциях (в случае отсутствия таковой, заполнять ...

    HTML
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой недорогой дизайн

    Нужно 10 простых дизайнов 1-ой страницы в стиле wordpress по теме обувь, шопинг.Структура стандарная:шапка, две или три колонки, подвал. Как пример http://www.ezwpthemes.com/shopping-themes.html Желательно с версткой html/css.

    CSSHTMLWordPress
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправить верстку + дорисовать часть элементов

    $30

    Работа для дизайнера с хорошим знанием верстки... 1. Продумать как вписать баннер на главной... (по бокам фоновый цвет и смотреться должно с вип пользователями....) ПСД есть! Прописать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад