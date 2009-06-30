Дизайн Сайта для образовательного учреждения

Требуется создать дизайн сайта для университета. Необходимо освежить сайт. Сделать более удобную навигацию.

• Текущий сайт находиться по адресу: http://www.bgsha.ru.

• Новый дизайн Новый дизайн должен быть в светлых цветах, легкий и удобный в навигации, может быть что-то вроде president.buryatia.ru

• Сайт будет запущен на PHP Nuke

• Верстка не требуется

• Результат должен быть в виде макета основной страницы и примера страницы второго уровня в формате PSD.

• Более подробная информация по запросу

• Оплата Я-Деньги