Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее. Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна. Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу. ...
Интерфейс популярного он-лайн сервиса по прототипу
Задание четкое, есть функциональный прототип сервиса, стиль – инфо, всего 6 страниц (главная + 5 типовых внутряков с меняющимся контентом). Бюджет небольшой, подойдет для желающих себя раскрутить – будет инфа о дизайнере: в копирайтах на сайте, в публикациях о сервисе на тематических сми.
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