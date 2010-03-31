Интерфейс популярного он-лайн сервиса по прототипу

Задание четкое, есть функциональный прототип сервиса, стиль – инфо, всего 6 страниц (главная + 5 типовых внутряков с меняющимся контентом). Бюджет небольшой, подойдет для желающих себя раскрутить – будет инфа о дизайнере: в копирайтах на сайте, в публикациях о сервисе на тематических сми.