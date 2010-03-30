Дизайн сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки332 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сделать редизайн сайта по существующему.

Детали задания обсуждаемы лично с исполнителем.

Хотим сделать дизайн в молодежном, портальном стиле.

Будет смотреть по портфолио и выбирать.

5000 рублей за все. страниц 7-8. Оплата наличка в Москве или ЯД.

15 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$200
4 дня

Заявки фрилансеров

Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад