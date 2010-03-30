Здравствуйте, собственно суть проекта изложена в заголовке :) Нужен макет на тему "художественная ковка" (желательно уже готовый) (ну, также фирма занимается изделиями из нержавеющей стали). Жду выших предложений. ...
Дизайн сайта.
Здравствуйте.
Нужно сделать редизайн сайта по существующему.
Детали задания обсуждаемы лично с исполнителем.
Хотим сделать дизайн в молодежном, портальном стиле.
Будет смотреть по портфолио и выбирать.
5000 рублей за все. страниц 7-8. Оплата наличка в Москве или ЯД.
Выбранный исполнитель
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