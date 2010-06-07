Дизайн сайта - стомотологическая клиника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок2784 просмотра
#1$100

Конкурс на выбор исполнителя дизайна сайта для стоматологической клиники.

15 лет назад
Gallus
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

violetach
51 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
#1
Виолета - ответственный и талантливый исполнитель. Предоставила самый лучший макет сайта, а также доработала все пожелания заказчика. Спасибо.
С Евгением было очень приятно работать, четкие указания, отличное сотрудничество! Такому работадателю можно и нужно доверять!!! Отдельно спасибо за помощь начинающему фрилансеру!

Заявки фрилансеров

violetach
51 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
#1

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