Требуется дизайн главной страницы для интернет-магазина женской одежды. Структура: 1)Шапка с логотипом 2)Основная часть сайта в три колонки 3)Футер Интернет магазин работает на движке Webasyst Shop-script. ...
5 дизайнов для сайтов знакомств
Цену выставляйте за блок из 5 дизайнов.
А так планируем работать и дальше, на тех же условиях (блоками по 5 дизайнов), пока у Вас не исчерпается фантазия на разные дизайны :)
Если у Вас есть работы, близкие по тематике - присылайте их. Если нет - рекомендую нарисовать эскиз 1 дизайна (той части что влезает на верхний экран без текстовых блоков), чтобы можно было понять сможете ли Вы работать по данной теме или нет (вот не могу по примерам работ сайтов-магазинов по продаже утюгов-часов-прочих сотовых телефонов понять, сможет ли дизайнер создавать сайты знакомств!).
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Описание
Форма поиска- ярко выражена
форма прилогинивания - где то в верхней части
Регистрация кнопка- ярко выражена (желаотельно после каких нибудь слов лялялялялялляя Регистрация)
Динамических блоков с фото может быть несоклько (и больше 2 ). Главное, чтобы хоть что то из них было в верхней половине экрана( видно при посещении юзером страницы мгновенно) .
Динамические блоки могут быть
1. Девушки онлайн сейчас. (тут одинаковый пропорций идут портреты 120-180)
2. Самые красивые девушки (тут одинаковый пропорций идут фотки- можно на них посмотреть например www.allsinglerussiangirls.com) Они есть разного размера.(не только 120-180 но и 80-120 и 100-150 и их можно не густо но использовать и совсем в большом размере )
3. Девушки Новые пользователи(тут одинаковый пропорций идут портреты 120-180)
4. Девушки у кого день рождения сегодня(тут одинаковый пропорций идут портреты 120-180)
5. можно к слову сказать фотку большую использовать из конкурса или из лучших фоток или определенную взять из лучших фоток и подставлять куда нибудь и крунпую. Например топ дня . При том если это из самых красивых конкурсов то фотки будут всегда вертилкальные- нужных пропорций а вот если из конкурсов то могут быть и горизонтальные и верткальыне и еще какие ниубдь)).
6. конкурсы разного вида- фотки тут могут быть разного типа горизонтальные и верткальные.
* обычный конкурс фото
* бикини конкурс
* вские другие (с животыми , забавные фотки, с детьми)
Центральная часть верхней части страницы- это или динамические блоки, куда мы хотим чтобы пользователь пошел, или поисковая форма.
Название домена - явно длинное название , он может быть только текстом. Точнее, во время верстки все тексты будут верстаться только текстом, а не картинками. Поэтому нельзя использовать экзотические шрифты.
баннеров рекламы нет
хорошо бы на странице обязательно тексты
а. какие мы хорошие.
б. можно как то выделить и обыграть кучу мелких текстиков . типа наши фичи и к ним небольшое описание.
с. можно на странице сделать кучу ссылок. типа найди тут девушек которые любят животынх, любят читать, и тд
д можно сделать счетчики на стринце - 24000 украниских девушек. 2300 девушек сейчас в сети. 33000 девушек с россии
е. где то текст- наша антискамерская политика. может быть большим или маленкьим.
ж. может быть текст - наши способы познакомиться. от 10 до 50 строчек. список.
е. может быть блочок - фидбэков (отзывы клиентов).
з. блочок- оптимальная стратегия для вас .
то есть текстовые блочки и блоки с заглавиями, текстовые блоки типа списки или разные текстовые блоки - мелочи
кислотные цвета категорически не нравятся.
Примеры дизайнов, которые нам нравятся
http://ru1.dm0.biz/temp/dis/21.jpg
http://ru1.dm0.biz/temp/dis/20.jpg
http://ru1.dm0.biz/temp/dis/16.jpg
http://ru1.dm0.biz/temp/dis/16_1.jpg
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