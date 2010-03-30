Доделки по дизайну и верстке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок201 просмотр

Необходимо осуществить некоторые доделки по дизайну (сделать кнопки и шапки) и далее их вставить (сверстать) в дизайн.

P.S.: дизайн уже сверстан, только мелкие доделки.

15 лет назад
programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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