Редизайн сайта - lexintel.ru для Art-Media

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок433 просмотра

Информация о компании

1. Компания: LEXINTEL – юридические услуги

2. Существующий сайт (если есть): www.lexintel.ru

3. Планируемый адрес сайта: www.lexintel.ru

Маркетинговая составляющая

4. Описание продуктов/услуг:

Аутстаффинг, подбор персонала, миграционные услуги, разрешение на работу, регистрация

5. Целевая Группа

Юридические лица, привлекающие иностранную рабочую силу в Москве и Московской области

a. Российские компании - строительные, клининговые, дорожно-ремонтные, производство стройматериалов, мебели, иное производство, оптовая торговля, супермаркеты, ТСЖ и т.д. – также финансовые организации типа «Тройка Диалог», привлекающие иностранных топ менеджеров, банки…

b. Иностранные компании и их представительства – банки, финансовые организации, строительные организации, представительства известных иностранных брендов автомобилей, электроники и т.д.

15 лет назад
tig-k
Карр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$550
15 дней
Выражаю свою благодарность! Быстро, креативно и со вкусом! Спасибо, Андрей!
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Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад