Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее. Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна. Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу. ...
Редизайн сайта - lexintel.ru для Art-Media
Информация о компании
1. Компания: LEXINTEL – юридические услуги
2. Существующий сайт (если есть): www.lexintel.ru
3. Планируемый адрес сайта: www.lexintel.ru
Маркетинговая составляющая
4. Описание продуктов/услуг:
Аутстаффинг, подбор персонала, миграционные услуги, разрешение на работу, регистрация
5. Целевая Группа
Юридические лица, привлекающие иностранную рабочую силу в Москве и Московской области
a. Российские компании - строительные, клининговые, дорожно-ремонтные, производство стройматериалов, мебели, иное производство, оптовая торговля, супермаркеты, ТСЖ и т.д. – также финансовые организации типа «Тройка Диалог», привлекающие иностранных топ менеджеров, банки…
b. Иностранные компании и их представительства – банки, финансовые организации, строительные организации, представительства известных иностранных брендов автомобилей, электроники и т.д.
Выбранный исполнитель
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