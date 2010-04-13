Доработка титульной страницы сайта

Отличный дизайнер и исполнитель (наверное исполнитель здесь не подходит) в хорошем смысле этого слова, - получилось даже лучше чем я ожидал, человек постоянно находится в диалоге, в результате ушло все лишнее, а то что нужно он смог выделить и подчеркнуть. Очень Рекомендую этого Дизайнера для тех, кто не хочет получить как у Всех, хотя он может и так сделать. Мои лучшие рекомендации.