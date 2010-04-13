Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее. Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна. Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу. ...
Доработка титульной страницы сайта
Необходимо доработать дизайн Титульной Страницы Сайта. Оформить дизайн каталога Товаров.
Выбранный исполнитель
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