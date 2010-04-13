Доработка титульной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок246 просмотров

Необходимо доработать дизайн Титульной Страницы Сайта. Оформить дизайн каталога Товаров.

15 лет назад
sprite07
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$150
5 дней
Отличный дизайнер и исполнитель (наверное исполнитель здесь не подходит) в хорошем смысле этого слова, - получилось даже лучше чем я ожидал, человек постоянно находится в диалоге, в результате ушло все лишнее, а то что нужно он смог выделить и подчеркнуть. Очень Рекомендую этого Дизайнера для тех, кто не хочет получить как у Всех, хотя он может и так сделать. Мои лучшие рекомендации.
Отличный заказчик. Предоплата, оплата - моментально. Помимо этого, всегда открыт к обсуждению работы, ежедневно в установленное время на связи. Все данные, какие только необходимы для реализации проекта были получены по первому же запросу. После этого отвечал на многочисленные текущие вопросы. Приятно было работать.

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IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад

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