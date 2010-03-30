Городской информационный портал

Требуется разработка дизайна городского информационного портала - главная страница и внутренние страницы.

Пожелание к дизайну - простота, лаконичность, легкость.

Рассматриваться будут заявки от дизайнеров уже реализовывавших подобные проекты (показать).

Логотип уже разработан.

Пожалуйста, внимательно прочитайте тех. задание (описание в нем дизайна некоторых страниц является всего лишь одним из вариантов, а не догмой; если у Вас будет интересное предложение - хорошо!)!