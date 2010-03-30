Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее. Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна. Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу. ...
Городской информационный портал
Требуется разработка дизайна городского информационного портала - главная страница и внутренние страницы.
Пожелание к дизайну - простота, лаконичность, легкость.
Рассматриваться будут заявки от дизайнеров уже реализовывавших подобные проекты (показать).
Логотип уже разработан.
Пожалуйста, внимательно прочитайте тех. задание (описание в нем дизайна некоторых страниц является всего лишь одним из вариантов, а не догмой; если у Вас будет интересное предложение - хорошо!)!
Заявки фрилансеров
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