Городской информационный портал

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок250 просмотров

Требуется разработка дизайна городского информационного портала - главная страница и внутренние страницы.

Пожелание к дизайну - простота, лаконичность, легкость.

Рассматриваться будут заявки от дизайнеров уже реализовывавших подобные проекты (показать).

Логотип уже разработан.

Пожалуйста, внимательно прочитайте тех. задание (описание в нем дизайна некоторых страниц является всего лишь одним из вариантов, а не догмой; если у Вас будет интересное предложение - хорошо!)!

15 лет назад
a-vologda
Андрей 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров