Исправить ошибки кода

Привет всем!

Задача 1:

проблема с кодом дизайна меню. В Мозилле отображается отлично, а в IE все криво.

Скриншоты см.ниже

*Нужно оптимизировать код под IE так, чтоб оно отображалось как в Мозилле.

За это 5WMZ

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Задача2:

*Белый фон по бокам сайта (за пределами главного блока) изменить на картинку (которую я дам).

*На фото пользователей водный знак - надпись. Нужно изменить на картинку (png на пример).

За это еще 5 WMZ