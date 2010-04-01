Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее. Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна. Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу. ...
Исправить ошибки кода
Привет всем!
Задача 1:
проблема с кодом дизайна меню. В Мозилле отображается отлично, а в IE все криво.
Скриншоты см.ниже
*Нужно оптимизировать код под IE так, чтоб оно отображалось как в Мозилле.
За это 5WMZ
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Задача2:
*Белый фон по бокам сайта (за пределами главного блока) изменить на картинку (которую я дам).
*На фото пользователей водный знак - надпись. Нужно изменить на картинку (png на пример).
За это еще 5 WMZ
Выбранный исполнитель
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