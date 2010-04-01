Исправить ошибки кода

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок266 просмотров

Привет всем!

Задача 1:

проблема с кодом дизайна меню. В Мозилле отображается отлично, а в IE все криво.

Скриншоты см.ниже

*Нужно оптимизировать код под IE так, чтоб оно отображалось как в Мозилле.

За это 5WMZ

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Задача2:

*Белый фон по бокам сайта (за пределами главного блока) изменить на картинку (которую я дам).

*На фото пользователей водный знак - надпись. Нужно изменить на картинку (png на пример).

За это еще 5 WMZ

15 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

wsm-ent
Виктор 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Виктор спасибо большое! Ваша сотрудница, Людмила отличный специалис, за что и ей огромное спасибо! Кроме того, что Людмила отличный специалист, она добросовестный исполнитель, трудолюбива и ответственна! Получил массу положительных эмоций от работы с этим человеком! Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

wsm-ent
Виктор 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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