Нужно переделать шапку сайта, чтобы логотип, адрес и номера телефонов выглядели презентабельно. Шапку можно увеличить в высоту, можно добавить слоган, если это будет необходимо для эстетической привлекательности. Необходимые файлы находятся в аттаче, адрес сайта дам по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен векторный хедер, примерно 1000 пикселей на 300 пикселей.
Идея:
Из левого угла в правый движется корабль, на заднем фоне - восход,
небо чистое, без облаков, море спокойное, без волн. Паруса у
корабля белые.
На корабле 2 фигурки. В небе 2 летящих лебедя. базове цвета
картинки: золотой, зеленый, голубой.
Надпись "О, Капитан мой, Капитан!"
В нижнем правом углу:
тел., +7-903-722-19-51
Тренинги Инны Золотовой
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