Дмитрий, добрый день

Видел ваши работы по landing page.

Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов.

Вы можете предоставить список вопросов/материала, которое я должен предоставить вам для создания такой страницы?

могу ли я сам дополнять/изменять материал сайта?

Какова будет стоимость и время создания landing page?

Спасибо за ваш ответ