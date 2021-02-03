ТЗ по дизайну сайта odr.yanao.ru

Цель: Разработать дизайн дополнительных элементов для сайта odr.yanao.ru

I. Блок (горизонтальный "меню - баннер"):

1. Разработать дизайн горизонтального "меню - баннера" состоящий из 4 кнопок: «Забронировать чум»,

«Мастер-классы», «Магазин Ямальских сувениров», «Услуги».

Этот "меню-банер" будет размещен под слайдером

II. Блок (новостная лента):

2. Далее новостная лента

Таблица в два столбца

1 строка по горизонтали 1 столбец - картинка, 2. столбец - текст

2 строка по горизонтали 1 столбец - текст, 2 стобец - картинка.

Смотрите пример в прикрепленном ТЗ.

III. Детали

Сделать дизайн кнопок - версия для слабовидящих и обычная версия.

IV. Разработать шаблоны для самостоятельного создания изображений для новостных блоков.

Чтобы у всех изображений был одинаковый размер и не ломалась структура.

V. Разработать шаблон для самостоятельного создания баннеров для слайдера.

Слайдер у нас адаптивный для мобильных устройств, как сделать такой шаблон?