Навигация для сверстанных страниц сайта

Добрый день! Сделать макет в Figma. Все пожелания и т.д. распишу в ЛС телеграмма
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Сделать макет в Figma.
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