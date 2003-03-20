Навигация для сверстанных страниц сайта

$15
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать макет в Figma.

Все подроьности в лс!

2 года назад
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
  • Похожие заказы

  • Нужен макет сайта

    $20

    Добрый день, мне нужен макет сайта для курсовой работы. Тема сайта - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением,  название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом, логотип текстовый. Время есть до 6 числа. Дизайн ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется дизайнер сайта

    Для сайта https://playstation-sony.digital/ требуется дизайнер. Для отклика внимательно ознакомьтесь с структурой сайта. Примеры работ и опыт обязательно! Писать строго здесь!

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка дизайна рекламной биржи

    Добрый день Требуется разработать интерфейс сервис по поиску блогеров. Полное ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1zUE8PHBa-QZS1zo6qRJXNMnyVlbHA1e1iE3lmbcb8rc/edit?usp=sharing Прошу перед тем как оставить заявку в проекте с ним ознакомиться чтобы мы могли адекватно говорить о ценах и сроках.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Лендинг для ремонтной компании

    Нужен простой рабочий дизайн для 1-страничного ленда для ремонтного агентства. Скромный и недорогой, но со вкусом. Тексты все готовые есть, предоставим. По времени: осталось 2 недели. По оплате: пишите, договоримся

    Дизайн сайтов100 заявок
    Закрыт
    2 года назад