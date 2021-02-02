Потрібен дизайн для сайту блогу. Назва сайту "Моє пташеня". Сайт буде з різними цікавими, повчальними, надихаючими історіями для батьків про дітей.

Приклади сайтів:

1) https://bit.ly/2UuGVsU

2) https://bit.ly/3f8SUUP

3) https://bit.ly/2MNCO6S

Потрібно дві сторінки:

- головну

- сторінку матеріалу

Потрібна десктопна і адаптивні (планешт і мобільний) версії сторінок.

Працюємо з Figma.

Є готовий логотип сайту. В стилі і кольорах орієнтуємось на нього.

На головній:

- превю записів з заголовком, картинкою, категорією, рахівниками переглядів і поширень запису. без дати публікації

- без сайдбару

- має бути меню на 6 категорій

- кнопка/форма пошуку

- футер

- десь має бути посилання на сторінку сайту у ФБ (дивіться сайти приклади)

- пагінація

На сторінці матеріалу:

- заголовок

- категорія/ї

- рахівники переглядів і поширень

- текст матеріалу

- вигляд цитати

- вигляд нумерованого/ненумерованого списку

- вигляд посилання

- вигляд підпису під зображенням

- в кінці маютьт бути кнопки поширення матеріалу (дизайн можна змінювати) і кнопка підписатись від Facebook (дизайн незмінний, його дає Facebook) http://joxi.ru/p27DRdkUWJg1XA

- при прокрутці сторінки зверху має зявлятись полоса з заголовком і кнопкою пошири від facebook http://joxi.ru/p27DRdkUWJgPXA (вигляд на мобільному http://joxi.ru/J2bO4L7iGnO9wA)

- блок "схожі публікації"