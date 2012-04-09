Простой дизайн сайта

В общем нужно сделать фото, рисунок, чтобы его можно было использовать в качестве фона на народ.ру, что нибудь наподобии http://narashivanie-nogtey.narod.ru/index.htm Главное чтобы со всех сторон был белый цвет,чтобы границы особо не выделялись. Если сможете ...