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Необходим простой дизайн сайта. Блочная структура, наиболее понятный и простой интерфейс для пользователя. Минимализм. Несколько основных блоков + место под новости-постовые. Под WP. Кратко - в приложении.
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