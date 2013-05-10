нужна картинка в PSD с отрисованным текстом(раздел, заголовок, основной текст), ссылками(наведенными и нет). табличками, подписями к видео, комментариями в соцсетях, ссылками на соцсети(картинка или текст - вконтакте, фейсбук, твиттер). и текстовым файлом в ...
Разработать дизайн доски объявлений знакомств
Разработать дизайн сайта Первая украинская доска объявлений знакомств.
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